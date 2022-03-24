موسكو: على بايدن وابنه إماطة اللثام عن دورهما في مختبرات واشنطن البيولوجية بأوكرانيا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن ضلوع الرئيس الأمريكي جو بايدن في إنشاء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، يتصدر أولويات التحقيق البرلماني الروسي.

وقال فولودين: "لا يقتصر الأمر على أي شخص ضالع في إنشاء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.. ابن الرئيس الأمريكي هانتر قام بتمويل الأبحاث وتنفيذ البرنامج العسكري البيولوجي الأمريكي عن طريق صندوق استثماري، ومن الواضح أن بايدن الأب على علم بهذه الأنشطة".

وأضاف: "مؤسسة (جورج سوروس) المنظم المعروف للثورات الملونة، شاركت في هذا البرنامج العسكري، الذي يدعو علانية إلى تغيير النظام في روسيا".

وتابع: "ستنظر لجنة التحقيق البرلمانية في هذه القضية على سبيل الأولوية للكشف عن مسلابسات إنشاء مختبرات بيولوجية أمريكية على أراضي أوكرانيا".

وأكد فولودين أنه "الآن يتعين على رئيس الولايات المتحدة أن يشرح للمجتمع الدولي الحقائق المكتشفة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حول أنشطة المعامل البيولوجية، وعلى الكونغرس أن يبدأ تحقيقاته الخاصة في ذلك".

المصدر: "نوفوستي"