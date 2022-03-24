وثيقة: فوج الدبابات الملكي البريطاني بدأ بتدريب العسكريين الأوكرانيين قبل 4 سنوات

تدل وثيقة حصلت عليها وكالة "نوفوستي"، على أن فوج الدبابات الملكي البريطاني شارك بتدريب عسكريين أوكرانيين وتجهيزهم للقتال في دونباس قبل نحو 4 سنوات.

وعثر مراسل وكالة "نوفوستي"، على مخبأ للوثائق في مدينة فولنوفاخا المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك شهادة تؤكد أن الجندي الأوكراني بوريس كازاريان قد أكمل دورات تدريبية وحصل على رتبة "رقيب" بمشاركة مدربين بريطانيين.

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وتم إصدار الشهادة المذكورة، من قبل فوج الدبابات الملكي البريطاني، وهو وحدة عسكرية شهيرة تشكلت خلال الحرب العالمية الأولى بعد اختراع الدبابة من قبل البريطانيين.

ةتدل الوثيقة على أن المدربين البريطانيين قاموا بتدريب الجيش الأوكراني على استخدام الأسلحة عام 2018 ، عندما كانت أطراف عملية مينسك تحاول حل النزاع سلميا، ولم تعلن لندن بعد عن تزويد كييف قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز NLAW

ووفقا للوثيقة، تضمن التدريب 4 مراحل وهي: "تدريب على استخدام السلاح"، و "التدريب على شؤون الملاحة"، و "التدريب الطبي"، و "التدريب على التنقل الزوجي".

وتلقى العسكريون الأوكرانيون الذين يقاتلون في دونباس، شهادات تدريب من قبل مدربين بريطانيين موقعة من العقيد إم. إيفانس من فوج الدبابات الملكي.

المصدر: نوفوستي