عثرت القوات الهندسية الروسية على حوالي 12 ألف لغم أرضي، أبطلت مفعولها في منطقة خيرسون، كان معظمها على الحدود مع شبه جزيرة القرم.

إن ما تفعله القوات المسلحة الأوكرانية والقوميون المتطرفون العاملون معها هو تحويل أوكرانيا إلى "سوريا أخرى"، ذلك ما استنتجته القوات المسلحة الروسية، بينما تعثر على المزيد والمزيد من العبوات الناسفة على طول الطرق في الأراضي المحررة من النازيين الجدد، والتي لم يتم تطهيرها بعد من جميع الألغام المزروعة.

قام فريق العمل بشبكة RT الروسية بتصوير عملية تحييد تلك الألغام وتطهير المنطقة منها، حيث عثر الجيش الروسي في خنادق القوات المسلحة الأوكرانية، على بعد بضعة كيلومترات من شبه جزيرة القرم، على خرائط مثيرة جدا للاهتمام.

اتضح من تلك الخرائط أن القوات المسلحة الأوكرانية مهدت الطريق للدبابات في حقول الألغام الخاصة بها، قبل أيام قليلة من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما يشير إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تخطط لهذا النوع من التخريب.. ربما كانت تخطط لضربة سريعة، ثم تراجع من أجل استدراج القوات المسلحة الروسية إلى فخ يضم عددا هائلا من الألغام الأرضية في المنطقة.

المصدر: RT