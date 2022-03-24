"مجموعة النمر" الأمريكية تضع خطة للرد على استخدام روسيا للأسلحة النووية

نقلت وسائل إعلام أمريكية من بينها "نيويورك تايمز" أن البيت الأبيض قد شكل فريقا من المسؤولين لوضع سيناريوهات رد فعل واشنطن وحلفائها على استخدام موسكو للأسلحة النووية.

وجاء في الخطة، التي نقلتها الصحيفة، أن هناك فريقا يدعى "مجموعة النمر" The Tiger Group، تدرس الردود على هجوم روسي افتراضي على قوافل بالأسلحة والمساعدات المتجهة إلى أوكرانيا على أراضي دول "الناتو"، حيث يحاول المسؤولون في هذه المجموعة، على الرغم من تقديرهم لأن احتمال تطور مثل هذا السيناريو ضئيل، تحديد الطريقة التي يجب أن ترد بها واشنطن على "انتشار" مثل تلك الأعمال "العدائية" في البلدان المجاورة، بما في ذلك مولدوفا وجورجيا، وكيفية إعداد الدول الأوروبية لتدفق اللاجئين الأوكرانيين.

إقرأ المزيد

ووقع على وثيقة إنشاء "مجموعة النمر" مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، بعد أربعة أيام من بدء العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا. ويشار إلى أن تلك المجموعة قد لعبت بالفعل دورا مركزيا في تطوير "كتائب" لفرض عقوبات على روسيا، وزيادة عدد القوات في دول "الناتو"، وتسليح القوات الأوكرانية. بالإضافة لذلك تحاول "مجموعة النمر" تحديد الخط الذي قد يؤدي تجاوزه إلى دفع الحلف إلى استخدام القوة العسكرية في أوكرانيا.

ومع ذلك، ووفقا لـ "نيويورك تايمز"، فقد نشأ توتر ما بين البيت الأبيض والبنتاغون حول مقدار التفاصيل بشأن التخطيط العسكري، الذي ترغب وزارة الدفاع الأمريكية مشاركتها مع المسؤولين في المجموعة. كما شكل ساليفان كذلك فريقا من المسؤولين يفكر في خطط "طويلة المدى" يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تلجأ إليها، لتحسين "وضعها الجيوسياسي"، حيث يحذر مسؤولون من أنه من السابق لأوانه الحديث عن مدى تأثير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على موقع موسكو في العالم.

المصدر: نيويورك تايمز