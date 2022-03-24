زاخاروفا: الألغام التي زرعتها قوات كييف في موانئ أوكرانيا تحاصر 60 سفينة تجارية

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الألغام البحرية التي زرعتها قوات كييف في مياه الموانئ الأوكرانية، تحاصر أكثر من 60 سفينة تجارية بطواقمها وحمولاتها.

وقالت: "تسبب الأوكرانيون في مخاطر جسيمة على الملاحة في البحر الأسود والبحار الأخرى. نحن نتحدث عن 400 لغم بحري أوكراني من الأنواع المتقادمة تم نشرها في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني".

وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك لا يمكن لنحو 60 سفينة مغادرة الموانئ الأوكرانية".

وأضافت: "الألغام تنجرف نحو مضيق البوسفور، وقد تصل إلى البحر المتوسط، مما يشكل تهديدا للملاحة التجارية".

وأصدر أسطول البحر الأسود الروسي إنذارا بهذا الشأن الجمعة الماضي، فيما قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية إن "القوات الأوكرانية تظهر مجددا تجاهلها التام لأسس القانون الدولي وتستخف بأرواح البشر بمن فيهم مواطنو دول الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "سبوتنيك" + "تاس"