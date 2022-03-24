روسيا تستقبل حتى الآن من دونباس وعموم أوكرانيا أكثر من 400000 شخص

أفادت الأجهزة الأمنية الروسية بأن أكثر من 400 ألف شخص وصلوا إلى روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك من عموم أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن متحدث قوله: "في المجموع ، تم إجلاء 402 ألف شخص إلى روسيا من أراضي دونباس وأوكرانيا، من بينهم أكثر من 84 ألف طفل"، موضحا أن 17.8 ألف شخص عبروا حدود الاتحاد الروسي خلال اليوم الماضي وحده.

وأشار المصدر الأمني إلى أن أكثر من 342 ألف شخص تم إجلاؤهم من دونباس منذ 18 فبراير، ووصل حوالي 60 ألف شخص من أراضي أوكرانيا عبر نقاط التفتيش في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم.

ويوجد في الوقت الحالي أكثر من 22000 من سكان دونباس في مراكز إيواء مؤقتة في 34 منطقة في روسيا، بما في ذلك أكثر من 10000 طفل.

المصدر: تاس