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تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها العاشر لحظة بلحظة

أخبار العالم العربي

تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها العاشر لحظة بلحظة
Reuters
تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها العاشر لحظة بلحظة
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يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

المصدر: RT

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