تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها العاشر لحظة بلحظة

يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة

الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل سلواد شرق رام الله بالمكعبات الإسمنتية

وزير خارجية فلسطين يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص العدوان الإسرائيلي على بلاده

‏سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على شارع رئيسي يصل بين أسدود وتل أبيب واندلاع حريق ضخم في المكان

كتائب القسام تجدد قصف قاعدة "بلماخيم" الجوية برشقة صاروخية

الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر منزلا لعائلة الثلاثيني جنوب حي الزيتون بجنوب غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية شرق خانيونس وطائرات إسرائيل تستهدف موقع الإدارة المدنية شرق جباليا

طائرات مسيرة تقصف منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وغارة جديدة تستهدف أرضا زراعية في منطقة الزنة شرق خان يونس

في عملية مشتركة .. كتائب المقاومة الوطنية وسرايا القدس تقصفان مستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية مكثفة قبل قليل

الطيران الإسرائيلي يقصف هدفا في شارع السكة بمخيم المغازي

غارات شمال قطاع غزة في محيط الإدارة المدنية

المصدر: RT