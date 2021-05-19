تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها العاشر لحظة بلحظة
Reuters
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يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.
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المصدر: RT