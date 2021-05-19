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الغارات الإسرائيلية دمرت 3 مساجد في غزة

أخبار العالم العربي

الغارات الإسرائيلية دمرت 3 مساجد في غزة
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رفع الإذان من فوق ركام مسجد في قطاع غزة
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قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي دمّر 3 مساجد بشكل كلي، فيما تعرض 40 مسجدا آخر لأضرار جزئية جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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ونقلت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية قول الناطق باسم الوزارة، عادل الهور، إن المساجد التي تم تدميرها بالكامل هي: العكلوك وقليبوا في محافظة الشمال، وعمر بن الخطاب الواقع في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وأشار الهور إلى أنه تم إغلاق 42 مسجدا بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي في محيطها.

المصدر: سما

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