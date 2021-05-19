الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو شن 120 غارة على مواقع في قطاع غزة، نفذتها 52 مقاتلة، في هجوم استغرق 25 دقيقة.

كما كثف سلاح الجو ضرباته بشكل محدد على أهداف حماس في رفح وخانيونس طالت أهداف تحت الأرض ومقار قيادة وسيطرة ومواقع لحماس. تهدف الغارات المكثفة والمحددة جغرافيا توجيه ضربات قوية ومركزة في منطقة معينة.

كما تم استهداف مواقع أخرى للجهاد الاسلامي وعدة مواقع لاطلاق صواريخ فوق وتحت الأرض pic.twitter.com/j36h5iw3qA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2021

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 50 صاروخا خلال الـ12 الماضية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، على "تويتر" أن من بين الأهداف، التي قصفتها المقاتلات الإسرائيلية، مستودع أسلحة، ومنشآت تابعة لحركة "حماس" من بينها مركز قيادة في رفح.

ووفقا لما ذكر الجيش الإسرائيلي هاجمت المقاتلات الإسرائيلية عددا من مواقع إطلاق الصواريخ في القطاع.

المصدر: RT + وكالات