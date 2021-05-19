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في إطار معركة سيف القدس..ألوية الناصر صلاح الدين تقصف موقع صوفا العسكري بشرقي رفح برشقة صاروخية

أخبار العالم العربي

في إطار معركة سيف القدس..ألوية الناصر صلاح الدين تقصف موقع صوفا العسكري بشرقي رفح برشقة صاروخية
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أفاد مراسلنا بأن ألوية الناصر صلاح الدين قصفت موقع صوفا العسكري، الواقع بشرقي رفح، برشقة صاروخية من طراز 107.

وبحسب مراسلنا، نقلا عن سرايا القدس وفق بيان الإعلام الحربي: "سرايا القدس تدك موقع "مارس" الجديد شرق خانيونس بقذائف الهاون الثقيل، وموقعي "نير عوز" و "صوفا" بقذائف الهاون عيار 120 ملم".

وتابع البيان: "كما استهدفت سرايا القدس كافة مواقع ومغتصبات مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

ووأضاف البيان: "العدو يعترف بوقوع أضرار في عدد من المباني في مجمع أشكول جراء القصف الأخير لسرايا القدس.. تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".

المصدر: RT

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