وزير إسرائيلي: سنضطر عاجلا أو آجلا للتدخل عسكريا في قطاع غزة

أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، عن قناعته بأن الدولة العبرية "ستضطر" عاجلا أو آجلا إلى التدخل عسكريا في قطاع غزة، بهدف إحكام السيطرة عليه.

وقال شتاينتز، المنتمي إلى حزب "الليكود"، والذي يعد من أقرب حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حوار متلفز مع شبكة Ynet اليوم الأربعاء: "في يوم ما لن يكون بوسعنا تفادي سيناريو إحكام السيطرة مؤقتا على قطاع غزة، وسيكون الثمن هناك باهظا جدا. لم يحل هذا اليوم بعد لأسباب مختلفة، لكنني أعتقد أنه سيأتي، وإذا لم يحدث هذا الآن فإنه سيحصل في السنوات القليلة القادمة".

وتابع: "لن ينزع أحد سلاح حماس، إذا لم نفعل نحن ذلك بالقوة"، مقرا أيضا بأن الاستيلاء على غزة من أجل تدمير الحركة بالكامل سيكون له ثمن باهظ، وذكر أنه يفهم مخاوف من يعارض هذه الفكرة.

وأبدى شتاينتز تأييده لفكرة إعلان إسرائيل نظام وقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد، دون التوصل إلى اتفاق جديد مع "حماس".

المصدر: Ynet