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"كتائب القسام" تعلن توجيه ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع

أخبار العالم العربي

Reuters NIR ELIAS
صواريخ
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أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، توجيه ضربة بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع "ردا على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة".

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وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت قاعدتي "تسيلم" البرية و"حتسريم" الجوية برشقات صاروخية.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وسيدروت، مؤكدا إطلاق 8 صواريخ باتجاه بئر السبع، وسقوط 5 أخرى في مناطق مفتوحة خارج المدينة.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى دوي صفارات الإنذارات في كريات ملاخي وبير توفيا.

المصدر: RT

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