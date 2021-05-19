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"سرايا القدس" تعلن قصف موقع "أميتاي" برشقة صواريخ "بدر 1"

"سرايا القدس" تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة وموقع "أميتاي" برشقة صواريخ "بدر 1"

أخبار العالم العربي

Reuters AMIR COHEN
محاولة اعتراض الصواريخ الفلسطينية عبر نظام "القبة الحديدية"
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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع "أميتاي" برشقة صواريخ "بدر 1".

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هذا وكشفت "سرايا القدس" في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع "مارس" الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي "نير عوز" و"صوفا"، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، "قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية".

كما وأفادت "سرايا القدس" بأنه "تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع "نير عوز" بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون".
وفي عملية مشتركة، أعلنت "سرايا القدس" وألوية "الناصر صلاح الدين" قصف موقع "كرم أبو سالم"  وأميتاي وحشودات إسرائيلية بشرقي رفح بقذائف الهاون الثقيل.

المصدر: RT

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