هيئة البث الإسرائيلي: مصدر سياسي ينفي جملة وتفصيلا الأنباء عن موافقة إسرائيل على ‎وقف إطلاق النار

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن مصدرا سياسيا نفى جملة وتفصيلا الأنباء التي تحدثت عن موافقة إسرائيل على ‎وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

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وأشار المصدر إلى أنه "ليس هناك أي تفاهم وأي تعهد إسرائيلي حول هذا الموضوع".

هذا ولفتت "مكان" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، أكدا في تصريحاتهما أمس الثلاثاء، أن العملية العسكرية في قطاع غزة "ستستمر الى حين عودة الهدوء والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية عدة بتوصل "حماس" وإسرائيل إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار ليدخل حيز التنفيذ يوم 20 مايو، في إطار جهود الوساطة التي تبذلها مصر، لكن الطرف الإسرائيلي نفى أيضا صحة هذه المعلومات.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وسط تصاعد الاشتباكات في القدس والضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.

المصدر: RT + "مكان"