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"حماس": لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة

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hamas.ps
شعار حركة "حماس".
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نفت حركة "حماس" صحة التقارير الإعلامية حول توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بين الطرفين.

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وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، عزت الرشق، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء: "لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار".

وأضاف الرشق: "الجهود والاتصالات من الوساطة جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة".

وفي وقت سابق من الثلاثاء أفادت تقارير إعلامية عدة بتوصل "حماس" وإسرائيل إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار ليدخل حيز التنفيذ يوم 20 مايو، في إطار جهود الوساطة التي تبذلها مصر، لكن الطرف الإسرائيلي نفى أيضا صحة هذه المعلومات.

المصدر: RT

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