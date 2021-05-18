تقرير: الجيش الإسرائيلي حاول تصفية قائد "كتائب القسام" مرتين

نقلت صحيفة "Times of Israel" عن مصادر استخباراتية مزاعم بأن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية قائد "كتائب عز الدين القسام" مرتين على الأقل، لكنه فشل.

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وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتين خلال 9 أيام ماضية للقضاء على الضيف، لكنه فشل في كلا المرتين وتمكن قائد "كتائب عز الدين القسام" من النجاة، حسبما ذكرت الاستخبارات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح بنشر هذه المزاعم إلا بعد مساء الثلاثاء، دون ذكر أي تفاصيل حول الضربات التي نفذت في محاولة للقضاء على الضيف منذ الاثنين الماضي.

في غضون ذلك نقلت "القناة الـ12" عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسعى إلى تصفية الضيف وباقي القادة الأعلى للفصائل الفلسطينية المسلحة خاصة "حماس".

وبحسب القناة، أبلغت قيادة الجيش الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن "الأوضاع الحالية تسمح بالقضاء على الضيف وباقي الشخصيات البارزة".

ونفت كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" صحة التقارير الإعلامية حول توصل الطرفين إلى اتفاق هدنة يدخل حيز التنفيذ يوم 20 مايو.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية