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مراسلنا: الفصائل الفلسطينية تستهدف عسقلان و6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ

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مراسلنا: الفصائل الفلسطينية تستهدف عسقلان و6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ
Reuters /FW1F/Lisa Shumaker
استهداف مدينة عسقلان
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أفاد مراسل RT بأن فصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت مدينة عسقلان و6 قواعد إسرائيلية بعدد كبير من الصواريخ، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت بالمدينة.

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"كتائب القسام" تعلن قصف قاعدة "مشمار هنيغف" اللوجستية في منطقة النقب

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت قواعد "حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون".

وأضافت الكتائب أن استهداف هذه القواعد الجوية جاء "ردا على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة".

وكانت "كتائب القسام" قالت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنها قصفت القاعدة اللوجستية "مشمار هنيغف" الواقعة على الطرف الشمالي من صحراء النقب برشقة صاروخية.

هذا ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT

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