"كتائب القسام" تعلن قصف قاعدة "مشمار هنيغف" اللوجستية في منطقة النقب

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت القاعدة اللوجستية "مشمار هنيغف" الواقعة على الطرف الشمالي من صحراء النقب برشقة صاروخية.

كما أعلنت كتائب "القسام" أنها قصفت أيضا قاعدة "تسيلم" العسكرية، جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميين نتنياهو، توعد اليوم الثلاثاء، بـ"رد قاس" على مقتل إسرائيليين جراء القصف الصاروخي على البلدات الإسرائيلية.

وقال في تصريح خلال لقاء مع ممثلي المجالس المحلية في جنوب البلاد: "تستمر العملية الإسرائيلية ضد المتطرفين في قطاع غزة لعدة أيام أخرى على الأقل".

هذا ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT