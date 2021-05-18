موسكو تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف فوري لإطلاق النار

أعلن ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، أن روسيا تدعو طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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وأكد بوغدانوف في تصريحات صحفية أن روسيا تبقى على اتصال دائم مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى اتصالاتها المستمرة مع أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) ومع شركاء موسكو في المنطقة العربية.

وتابع: "الاتصالات مستمرة لكن لا يوجد -للأسف - تقدم يذكر في تحقيق وقف إطلاق النار. إنه شيء لا بد من تنفيذه بلا إبطاء من كلا الطرفين. بالطبع يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل على الوصول إلى اتفاق".

يتبع..