 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: التحقيق في جرائم حرب خلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يرجع إلى المجتمع الدولي

موسكو تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف فوري لإطلاق النار

أخبار العالم العربي

موسكو تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف فوري لإطلاق النار
Sputnik Ilya Pitalev
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf9r

أعلن ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، أن روسيا تدعو طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

إقرأ المزيد
بوغدانوف والبرغوثي يبحثان إمكانية إعادة إطلاق عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل
بوغدانوف والبرغوثي يبحثان إمكانية إعادة إطلاق عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

وأكد بوغدانوف في تصريحات صحفية أن روسيا تبقى على اتصال دائم مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى اتصالاتها المستمرة مع أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي) ومع شركاء موسكو في المنطقة العربية.

وتابع: "الاتصالات مستمرة لكن لا يوجد -للأسف - تقدم يذكر في تحقيق وقف إطلاق النار. إنه شيء لا بد من تنفيذه بلا إبطاء من كلا الطرفين. بالطبع يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل على الوصول إلى اتفاق".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا