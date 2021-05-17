بوغدانوف والبرغوثي يبحثان إمكانية إعادة إطلاق عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

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وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف ركز، خلال اتصال هاتفي مع البرغوثي، على "ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية والحل العاجل لأصعب المشكلات الإنسانية وكذلك الإسراع في تنظيم مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية بمشاركة أعضاء رباعية الوسطاء الدوليين بهدف حل الصراع سياسيا على أساس القانون الدولي المتعارف عليه".

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن البرغوثي شرح لنائب الوزير الروسي "خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة والقدس، وما أدى إليه القصف الإسرائيلي من خسائر في الأرواح البشرية والممتلكات"، وهجمات المستوطنين في القدس وأراضي الضفة الغربية، "مؤكدا وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في النضال من أجل حقوقه الوطنية".

وبحسب وسائل الإعلام فقد أكد بوغدانوف أن روسيا تواصل دون كلل جهودها للوصول إلى التهدئة بسرعة سواء عبر الاتصالات الدبلوماسية أو في مجلس الأمن أو في اجتماعات الرباعية أو اجتماعات دول مجموعة "بريكس"، كما أكد الموقف الروسي الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة.

المصدر" تاس" + "وطن"