219 قتيلا بينهم 63 طفلا وسط تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن مقتل 219 شخصا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة، وسط تجدد القصف الإسرائيلي واستهداف مناطق متفرقة من القطاع لليوم العاشر.

من جهتها قالت وكالة "الأونروا"، إن إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

إقرأ المزيد

ميدانيا أفاد مراسلنا بأن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت عدة صواريخ تجاه برج الأندلس بمنطقة الكرامة بشمال غزة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة النزاز شرق الشجاعية بمدينة غزة.

وشنت الطائرات غارتين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما تسببت قذائف دخانية أطلقتها المدفعية الإسرائيلية باندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء بشمال بيت لاهيا.

المصدر:RT





