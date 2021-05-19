 
مباشر
عاجل
"سرايا القدس" تقصف مواقع إسرائيلية بقذائف الهاون وبرشقات صاروخية

219 قتيلا بينهم 63 طفلا وسط تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر

أخبار العالم العربي

219 قتيلا بينهم 63 طفلا وسط تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfeq

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن مقتل 219 شخصا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة، وسط تجدد القصف الإسرائيلي واستهداف مناطق متفرقة من القطاع لليوم العاشر.

من جهتها قالت وكالة "الأونروا"، إن إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة
الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة

ميدانيا أفاد مراسلنا بأن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت عدة صواريخ تجاه برج الأندلس بمنطقة الكرامة بشمال غزة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة النزاز شرق الشجاعية بمدينة غزة.

وشنت الطائرات غارتين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما تسببت قذائف دخانية أطلقتها المدفعية الإسرائيلية باندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء بشمال بيت لاهيا.

219 قتيلا بينهم 63 طفلا وسط تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر

المصدر:RT



العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا