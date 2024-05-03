القضاء الروسي يجمد أموالا وأصولا لبنكين أمريكي وألماني

أصدر القضاء الروسي قرارا بتجميد أصول وأموال للبنكين الأمريكي "جي بي مورغان" والألماني "كوميرز بنك" في روسيا.

وجرى تجميد الأصول والأموال كإجراء احترازي، وبناء على قرار صدر عن محكمة التحكيم في موسكو وذلك استنادا لدعوى تقدم بها "ترانس كابيتال بنك".

وتم تجميد أموال وأصول بقيمة 12.4 مليون يورو (حوالي 1.2 مليار روبل) وطال الإجراء البنكيين الأمريكي "جي بي مورغان" والألماني "كوميرز بنك" وأعمالهما في روسيا.

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وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، كما جمدت دول غربية أصول لمؤسسات روسية، التي رفعت بدورها دعاوى قضائية ضد جهات غربية.

والأسبوع الماضي، جمد القضاء الروسي حسابات بقيمة 440 مليون دولار لبنك "جي بي مورغان" في روسيا، الذي يعتبر أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول.

المصدر: نوفوستي