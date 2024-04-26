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القضاء الروسي يجمد حسابات أكبر بنك أمريكي في روسيا

مال وأعمال

القضاء الروسي يجمد حسابات أكبر بنك أمريكي في روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أصدر القضاء الروسي حكما بتجميد حسابات بنك "جي بي مورغان" في روسيا، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول.

وتم تجميد الحسابات بناء على قرار صدر عن محكمة التحكيم في مقاطعة لينينغراد الروسية، في إجراء احترازي بعد رفع بنك "في تي بي" الروسي دعوى ضد البنك الأمريكي المذكور.

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وبناء على حكم المحكمة الروسية تم تجميد 439.5 مليون دولار قيمة المطالبة التي تقدم بها "في تي بي" ضد "جي بي مورغان".

ورفع البنك الروسي الدعوى بعد أن تم تجميد أموال له بقيمة 439.5 مليون دولار لدى "جي بي مورغان" في الولايات المتحدة، بذريعة فرض واشنطن عقوبات على البنك الأمريكي على خلفية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: تاس

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