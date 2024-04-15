آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /15.04.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xctn
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شنّ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- بايدن يبحث سبل دعم إسرائيل وأوكرانيا مع زعماء الكونغرس
- رئيس مجلس النواب الأمريكي: سأضغط لاعتماد حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الأسبوع الحالي
- زيلينسكي يعترف بأن الوضع على محور دونيتسك أصبح أكثر صعوبة
- "حتى لو بالإيجار".. كوليبا يستجدي نقل أنظمة "باتريوت" من شركاء أوكرانيا
- صحيفة "ذا صن": أوكرانيا تستعد لتدمير جسر القرم منتصف يوليو المقبل
- "الناتو ضد البريكس" .. سياسي فرنسي يرد على دعوة زيلينسكي إلى رد غربي موحد على روسيا وإيران