أكد قائد قوات الحرب الإلكترونية الروسية الفريق يوري لاستوشكين أن إنجازات المجمع الصناعي العسكري الروسي تسمح برصد وضرب محطات "ستارلينك" في أوكرانيا.

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وردا على سؤال عن مدى فعالية "ستارلينك" في ظروف المعارك وأساليب مواجهتها من الجيش الروسي قال لاستوتشكين في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا": "مسألة شرعية نقل التكنولوجيا التجارية لأحد الأطراف المتحاربة استمرار لموضوع المعايير المزدوجة ونفاق السياسة الدولية للولايات المتحدة. استخدام الترددات التجارية الذي يتعارض مع الالتزامات الدولية، يخلق صعوبات معينة لكن القدرات العلمية والتقنية الروسية تسمح لنا بإدراج الأهداف الجديدة وتدميرها".

يذكر أن "ستارلينك" هي شبكة فضائية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت في أنحاء العالم.

وقال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في أكتوبر 2023 إن شركته SpaceX لم تعد قادرة بعد على دفع تكالف خدمات "ستارلينك" في أوكرانيا بسبب ارتفاع الإنفاق، فيما يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة مردّها خشية ماسك من تدمير روسيا أقماره.

المصدر: نوفوستي