"الناتو ضد البريكس" .. سياسي فرنسي يرد على دعوة زيلينسكي إلى رد غربي موحد على روسيا وإيران

علق زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الغرب إلى رد موحد ضد روسيا وإيران

وقال السياسي الفرنسي إن زيلينسكي استغل التوتر في الشرق الأوسط للدعوة إلى "بدء حرب عالمية يشنها الناتو على مجموعة البريكس".

Ça y est #Zelensky surfe sur les événements dramatiques du Moyen-Orient en appelant à « une réponse mondiale unie face à l’Iran et la Russie » ! (cf : https://t.co/p9sbJiLJRI)



En bref, il appelle à la guerre mondiale OTAN vs BRICS !



…Ce qui n’est pas surprenant, parce que… pic.twitter.com/LSXXmOcKkU — Florian Philippot (@f_philippot) April 14, 2024

وأضاف فيليبو في صفحته على منصة "إكس": "هذا كل شيء، زيلينسكي يستغل الأحداث الدرامية في الشرق الأوسط للدعوة إلى رد عالمي موحد على إيران وروسيا"! باختصار، إنه يدعو إلى حرب عالمية يشنها حلف شمال الأطلسي ضد دول البريكس!".

وبحسب السياسي الفرنسي، فإن موقف رئيس أوكرانيا هذا ليس مفاجئا، حيث يشاركه فيه رعاته، وحث فيليبو على "عدم السماح بوقوع أي طرف في هذا الفخ".

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، مساء الأحد، أنه هاجم الأراضي الإسرائيلية ردا على قصف الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي، للقنصلية الإيرانية في سوريا.

واستخدم الحرس الثوري الإيراني في الهجوم على الأهداف الإسرائيلية عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: نوفوستي