بايدن يبحث سبل دعم إسرائيل وأوكرانيا مع زعماء الكونغرس

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس احتمالات الموافقة على مشروع قانون يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "أجرى بايدن محادثة مع زعيم الأغلبية [الديمقراطية] في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية [الجمهورية] ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب [الجمهوري] مايك جونسون وزعيم الأقلية [الديمقراطية] حكيم جيفريز" حول الضربة الإيرانية التي وجهت إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه "خلال المحادثة تناول الرئيس ضرورة موافقة مجلس النواب بسرعة على طلب التمويل الإضافي في مجال الأمن القومي".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت طلبا إلى الكونغرس للحصول على اعتمادات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا و"لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

في المجمل، يرغب الفرع التنفيذي للحكومة بقيادة الرئيس جو بايدن في الحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض، ولا يزال المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح.

وسبق أن تحدث العديد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ في الأشهر الأخيرة ضد استمرار الدعم المالي لكييف، وحذر جونسون باستمرار من نيته ربط المزيد من المساعدات لأوكرانيا بتشديد الضوابط على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

المصدر: RT