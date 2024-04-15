حاولت القوات المسلحة الأوكرانية استخدام دمى متحركة تحاكي الجنود المسلحين في اتجاه أرتيموفسك العملياتي.

قرر مقاتلون من نظام كييف بالقرب من مدينة تشاسوف يار (محور أرتيموفسك العملياتي) استخدام الدمى التي تحاكي الجنود المسلحين، ومن أجل تحريكها، تم ربطها ببعضها البعض بحبال، وكان يفترض أن يتم قطرها بواسطة مركبة برية متحكم فيها عن بعد.

وتم تصوير تلك "الحفلة الراقصة"، ونشر مقطع فيديو على قنوات "تليغرام" الروسية.

وأعتقد الأوكرانيون أنهم باستخدام تلك الطريقة يستطيعون إجبار مشغلي الدرونات الروس على إسقاط الذخيرة المتوفرة بحوزتهم على الدمى المتحركة، لكن الحيلة الموضوعة في أساس تلك "العملية الجريئة" باءت بالفشل الذريع، حيث قام الجنود الروس بتدمير القاطرة، وترك الموكب بأكمله على الطريق.

يذكر أن أفراد الجيش الأوكراني كانوا قد أظهروا في وقت سابق نماذج خشبية تحاكي مدافع "دي – 20" ومدافع الهاون "فاسيليوك" السوفيتية الصنع والدبابات وعربات المشاة القتالية من مختلف أنواعها، وقاذفات الصواريخ، وما إلى ذلك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا