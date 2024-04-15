"برلين سرقتها وتستفيد من عقودها".. شركة "سيفي" لا تنوي فسخ عقدها مع مشروع روسي ضخم للغاز

أكدت شركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي" عدم نيتها فسخ عقد توريد الغاز الموقع مع الشركة الروسية "يامال للغاز الطبيعي المسال" التابعة لـ"نوفاتيك" الروسية.

وشركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي" هي شركة روسية استحوذت عليها الحكومة الألمانية في أبريل 2022، وقبل تأميم الشركة كانت تسمى "غازبروم غيرمانيا" وكانت تابعة لشركة "غازبروم".

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وقال المدير التنفيذي لشركة "سيفي" فريدريك بارنو إن "العقد مع "يامال" قائم بالفعل وعلينا الوفاء به، لكننا لا نعتزم إبرام اتفاقيات جديدة مع روسيا".

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" فإن العقد بين شركتي "يامال" و"سيفي" ساري المفعول حتى العام 2040، ويلقي العقد معارضة من بعض السياسيين في برلين، الذين يطالبيون بقطع العلاقات مع روسيا.

و"يامال" للغاز الطبيعي المسال هو ثاني أكبر مشروع تسييل غاز في روسيا، والمشروع يتضم ائتلاف شركات تتوزع حصصهم كتالي: نوفاتيك (50.1%)، و"توتال" الفرنسية (20%)، و"سي إن بي سي" الصينية (20%)، و(9.9%).

في ظل الإجراءات العدائية من الغرب، قررت موسكو الاتجاه شرقا وتعزيز صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الآسيوية، وفي وقت سابق، شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن روسيا تواصل إعادة توجيه صادرات الغاز إلى أسواق جديدة مع التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة الإمدادات عبر "قوة سيبيريا".

المصدر: تاس