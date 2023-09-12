بوتين: مشروع "أركتيك- 2" لا مثيل له في العالم.. فما هو هذا المشروع؟

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إنتاج الغاز المسال في منطقة القطب الشمالي الروسية سيتضاعف بنحو 3 مرات بحلول 2030 مشيرا إلى أن "أركتيك للغاز المسال-2" مشروع لا مثيل له بالعالم.

وأشار الرئيس الروسي، في كلمة بمنتدى الشرق الاقتصادي، إلى أنه بعد البداية الناجحة لمشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال تم إطلاق مشروع واسع النطاق "أركتيك للغاز المسال-2"، والذي ليس له مثيل في العالم.

وقال بوتين: "بحلول 2030، سيتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي في روسيا بنحو 3 مرات ليصل إلى 64 مليون طن سنويا".

كذلك أعلن الرئيس الروسي عن خطط لإنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال في منطقة مورمانسك في شمال روسيا، وقال: "سيوفر خط أنابيب الغاز فولخوف - مورمانسك - بيلوكامينكا مركزا جديدا للغاز الطبيعي المسال، والذي سيتم إنشاؤه في منطقة مورمانسك".

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وأضاف بوتين: "آمل أن تتفق شركاتنا (غازبروم ونوفاتيك) فيما بينها، من خلال وساطة الحكومة، على من سيبني منشأة البنية التحتية المهمة هذه"، مشددا على أن هذا المشروع مهم جدا لمنطقة مورمانسك.

وفي يوليو من العام الجاري، تم إطلاق الخط الأول من مشروع "أركتيك للغاز المسال-2"، والذي كانت مجموعة "توتال إنرجي" أعلنت انسحابها منه بسبب القيود الغربية.

وتتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية قرابة 20 مليار دولار، ويقع المشروع في شبه جزيرة غيدان في شمال روسيا.

وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

المصدر: RT