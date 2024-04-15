الدفاعات الروسية تسقط صاروخي Storm Shadow بريطانيين في زابوروجيه

أسقطت الدفاعات الروسية صاروخي Storm Shadow بريطانيين أطلقتهما قوات كييف على مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

وجاء في بيان سلطات المدينة عبر "تلغرام": "في حوالي الساعة 11.30 سمع دوي انفجارات في بيرديانسك، وحسب المعلومات الأولية، أسقطت دفاعاتنا صاروخي ستورم شادو "Storm Shadow أطلقتهما القوات الأوكرانية".

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وتواصل القوات الأوكرانية باستمرار استهداف أراضي مقاطعة زابوروجيه وخاصة محطة زابوروجيه للطاقة ومحيطها، حيث هاجمت مؤخرا قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة "زابوروجيه"، كما تم استهداف حرَم المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية.

المصدر: RT