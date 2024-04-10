مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد جلسة استثنائية بشأن هجمات كييف على زابوروجيه النووية

أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه سيعقد جلسة استثنائية يوم الخميس بمقر الوكالة في فيينا بسبب الهجمات على محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه "سيتم عقد جلسة استثنائية بدعوة من رئيس المجلس بموجب الرسائل التي وردته، أولا من روسيا ثم من أوكرانيا، مع طلب لعقد جلسة استثنائية، وستقام الجلسة في الساعة 15.00 (16.00 بتوقيت موسكو) وستكون مغلقة أمام الإعلام".

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ويوم الثلاثاء قال مدير محطة زابوروجيه الكهروذرية يوري تشيرنيشوك، إن القصف الأوكراني للمحطة يشكل "تهديدا مباشرا لأمنها"، محذرا من أن المنطقة على بعد خطوة واحدة من وقوع كارثة نووية.

وذكرت الخدمة الصحفية لمحطة "زابوروجيه" للطاقة النووية الثلاثاء، أن مسيرة أوكرانية هاجمت سطح مبنى يضم مركزا للتدريب بالمحطة، حيث يوجد جهاز محاكاة للمفاعل، ولم يصب أحد بأذى.

وهاجمت القوات الأوكرانية يوم الأحد الماضي، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة "زابوروجيه"، كما تم استهداف أراضي المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية.

كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن محطة "زابوروجيه" الكهروذرية كانت قريبة من حادث نووي خلال هجوم القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة في 7 أبريل.

المصدر: نوفوستي +RT