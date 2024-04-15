الأمن الروسي يعثر على مسيّرة أوكرانية بأحد المكاتب في موسكو

أعلن الأمن الروسي العثور على طائرة أوكرانية مسيّرة من نوع Vampire في أحد المكاتب بالعاصمة موسكو، واعتقال صاحبها على ذمة التحقيق.

وقال مصدر أمني في موسكو: "خلال تفتيش أحد المكاتب بشارع بارتيزانسكايا، تم العثور طائرة مسيرة ضاربة أوكرانية الصنع، ويتم الآن استجواب صاحبها".

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ويسمي العسكريون الروس هذا النوع من المسيرات "بابا ياغا"، "تيمّنا" بالعجوز الشمطاء في الحكايا الروسية.

وتحمل المسيرة قذائف هاون من عيار 120 مم، وقنابل يتراوح وزنها بين 25 و50 كغم.

ويتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية وتتميز بدقة عالية، إلا أنها تصدر صوتا قويا.

وتستطيع التحليق بلا توجيه نحو إحداثيات تزوّد بها، أو يتحكم بها فريق أرضي عن بعد.

وتطير "بابا ياغا" بواسطة 6 مراوح، ومزودة بنفس العدد من حوامل الذخيرة والبطاريات.

وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة بحمولة كاملة، و80 كم بالساعة فارغة.

وتحلق على ارتفاع 400 متر لمسافة 10 كم في نطاق اتصال يصل إلى 6 كم.

وبإمكانها الطيران 37 دقيقة بدون حمولة، و23 دقيقة بحمل وزنه 10 كغ.

المصدر: نوفوستي