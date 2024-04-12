أوكرانيا: نتفاوض مع الحلفاء بشأن تقديم أنظمة "باتريوت"

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن بلاده تجري مفاوضات مكثفة مع الحلفاء حول توريد بطاريتين من أنظمة "باتريوت" وبطارية SAMP/T للدفاع الجوي.

وقال كوليبا في حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الجمعة، إن "جميع بطاريات "باتريوت" مرهونة بقرار يأتي من الولايات المتحدة في نهاية المطاف، لأنها أنظمة أمريكية المنشأ".

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وأضاف: "الآن تجري مفاوضات مكثفة بشأن بطاريتي "باتريوت" وبطارية SAMP/T. ومبدئيا، إذا كانت الدول التي تنتشر فيها هذه الأنظمة على استعداد لتسليمها إلينا، فهذا قد يكون مسألة أسبوع، وسنحصل عليها".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد تحدث عن حاجة أوكرانيا إلى أنظمة دفاع جوي وذخيرة لها.

وفي أحد التصريحات الصحافية قال زيلينسكي إن أوكرانيا ستخسر مزيدا من الأفراد والأراضي في حال عدم حصولها على مساعدات عسكرية غربية جديدة.

المصدر: نوفوستي