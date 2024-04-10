كوليبا: سنطالب الغرب بشدة بتقديم أنظمة "باتريوت"

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن أوكرانيا تعتزم أن تطالب الغرب "بشدة" بتقديم أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.

وقال كوليبا في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، إن "الدبلوماسية اللطيفة والهادئة لم تثمر عن نتيجة"، مضيفا: "أننا قد جربنا كل شيء، ولكن لا يساعد أي شيء على ما يبدو".

وأضاف الوزير الأوكراني أنه من الصعب بالنسبة له أن يفهم معارضة بعض الدول لتقديم أنظمتها الصاروخية لكييف، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 منظومة من نوع "باتريوت" متاحة لدى الدول المانحة المحتملة.

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وأشار إلى أن بعض الدول تمتلك أكثر من بطارية واحدة من الأنظمة الصاروخية التي تحمي ميناء أو مطارا.

وكانت أوكرانيا قد تحدثت عن النقص في الأسلحة والذخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يمنعها من تحقيق أي نتائج في الجبهة.

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى أنظمة الدفاع الجوي قبل كل شيء.

المصدر: نوفوستي