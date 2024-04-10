 
مباشر

كوليبا: سنطالب الغرب بشدة بتقديم أنظمة "باتريوت"

أخبار العالم

كوليبا: سنطالب الغرب بشدة بتقديم أنظمة
Globallookpress Sebastian Gollnow/dpa
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xc05

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن أوكرانيا تعتزم أن تطالب الغرب "بشدة" بتقديم أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي.

وقال كوليبا في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، إن "الدبلوماسية اللطيفة والهادئة لم تثمر عن نتيجة"، مضيفا: "أننا قد جربنا كل شيء، ولكن لا يساعد أي شيء على ما يبدو".

وأضاف الوزير الأوكراني أنه من الصعب بالنسبة له أن يفهم معارضة بعض الدول لتقديم أنظمتها الصاروخية لكييف، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 منظومة من نوع "باتريوت" متاحة لدى الدول المانحة المحتملة.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لهجوم مضاد جديد للقوات الأوكرانية
زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لهجوم مضاد جديد للقوات الأوكرانية

وأشار إلى أن بعض الدول تمتلك أكثر من بطارية واحدة من الأنظمة الصاروخية التي تحمي ميناء أو مطارا.

وكانت أوكرانيا قد تحدثت عن النقص في الأسلحة والذخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يمنعها من تحقيق أي نتائج في الجبهة.

وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى أنظمة الدفاع الجوي قبل كل شيء.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا