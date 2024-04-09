زيلينسكي يعلن عن وجود خطة لهجوم مضاد جديد للقوات الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن وجود خطة لهجوم مضاد جديد لدى القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد"، مضيفا أن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية، وخاصة الأمريكية.

وأضاف أن "لدى روسيا أفرادا وأسلحة أكثر، لكن الغرب الموحد يمتلك أنظمة أسلحة حديثة. ولذلك سنحصل على تكنولوجيات معينة. وإذا واصلنا زيادة الإنتاج وحصلنا على التراخيص من شركائنا، فإن الأمر لن يكون متعلقا بعدد الأفراد، بل سيدور الحديث عن نوعية الأسلحة".

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وشدد على أن أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة الدفاع الجوي قبل كل شيء. كما أشار إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى مثل صواريخ "تاوروس" الألمانية.

وأضاف أنه "لا يفهم لماذا لم تحصل أوكرانيا على تلك الأسلحة" المتوفرة لدى الشركاء الغربيين والضرورية "لنجاة" أوكرانيا، حسب قوله.

وفي معرض الحديث عن توقعاته بشأن أعمال روسيا المحتملة لم يستبعد زيلينسكي إمكانية هجوم القوات الروسية على مدينة خاركوف.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد شنت هجوما مضادا في يونيو عام 2023، لكنه لم يحقق الأهداف التي كانت كييف تسعى إليها.

المصدر: وكالات