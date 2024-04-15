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مستشار سابق في البنتاغون: أوروبا والولايات المتحدة لا تمتلكان القوة لمواجهة روسيا

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مستشار سابق في البنتاغون: أوروبا والولايات المتحدة لا تمتلكان القوة لمواجهة روسيا
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أكد المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أنه على الأمريكيين إدراك حقيقة أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة لديها القدرة العسكرية اللازمة لمواجهة قدرات روسيا.

وكتب  ماكغريغور في منشور عبر منصة "x": "لا يملك الأوروبيون ولا الولايات المتحدة القوات البرية لمواجهة القوة العسكرية الروسية ويجب على الأمريكيين أن يدركوا ذلك".

وسبق أن دعا ماكغريغور الولايات المتحدة إلى التوقف عن "غزو الدول الأجنبية" لتوسيع نفوذها السياسي.

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وذكر أيضا أن رفض واشنطن التفاوض مع موسكو بشأن قضية أوكرانيا يحكم على أوكرانيا بالزوال حيث لم يستبعد خسارة أوكرانيا المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن مثل أوديسا وخاركوف.

المصدر:RT 

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