أكد المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أنه على الأمريكيين إدراك حقيقة أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة لديها القدرة العسكرية اللازمة لمواجهة قدرات روسيا.

وكتب ماكغريغور في منشور عبر منصة "x": "لا يملك الأوروبيون ولا الولايات المتحدة القوات البرية لمواجهة القوة العسكرية الروسية ويجب على الأمريكيين أن يدركوا ذلك".



وسبق أن دعا ماكغريغور الولايات المتحدة إلى التوقف عن "غزو الدول الأجنبية" لتوسيع نفوذها السياسي.

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وذكر أيضا أن رفض واشنطن التفاوض مع موسكو بشأن قضية أوكرانيا يحكم على أوكرانيا بالزوال حيث لم يستبعد خسارة أوكرانيا المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن مثل أوديسا وخاركوف.

Neither the Europeans nor the United States possess the ground force to fight Russian military power.



Americans need to realize this. — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) April 15, 2024

المصدر:RT