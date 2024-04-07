قال مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إنه يجب على سلطات الولايات المتحدة أن تتوقف عن "غزو الدول الأجنبية" لتوسيع نفوذها السياسي.

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وكتب على وسيلة التواصل الاجتماعي X اليوم الأحد: "يجب علينا التوقف عن غزو البلدان الأخرى، وعدم محاولة إجبار الناس الآخرين على أن يكونوا مثلنا".

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، كانت قد ذكّرت مرات عديدة بأن "واشنطن لم تتردد أبدا في استخدام القوة تحت ذرائع واهية في أي مكان في العالم.

ووفقا للوزارة الروسية، تستخدم الولايات المتحدة عادة كتبرير لتصرفاتها هذه، ذريعة الحاجة إلى حماية حياة ورفاهية المواطنين الأمريكيين.

واستشهدت الخارجية الروسية بعدة أمثلة، من بينها قصف يوغوسلافيا، التي "حاولت الولايات المتحدة والناتو، تحويلها بهذا القصف إلى الديمقراطية"، وكذلك غزو العراق، بذريعة امتلاكه "أسلحة الدمار الشامل" التي لم يتم العثور بعد احتلال العراق، وكذلك تدخل الناتو في الحرب الأهلية في ليبيا.

المصدر: نوفوستي