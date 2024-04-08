مستشار سابق في البنتاغون: أوديسا وخاركوف قد تصبحان جزءا من روسيا

لم يستبعد المستشار السابق للبنتاغون الكولونيل دوغلاس ماكغريغور خسارة أوكرانيا المزيد من الأراضي، بما في ذلك مدن مثل أوديسا وخاركوف.

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "دانييل ديفيس" على موقع يوتيوب: "أعتقد أن الروس سيرسمون في نهاية المطاف الخريطة التي يريدونها. وما زلت أعتقد أنهم سيضمون إليها خاركوف وأوديسا".

إقرأ المزيد

وأكد أن موسكو لم تحدد أبدا هدفا للحصول على كامل أراضي أوكرانيا.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع من الغرب أن يتحلى بالحكمة ويتخلى عن فكرة قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

وأضاف: "نرى أن الروس يتقدمون للأمام، لكنني أعتقد أن كل شيء سيتكشف عندما تصبح الأرض صلبة مرة أخرى. نحن نتحدث عن هجوم واسع النطاق على طول خط المواجهة بأكمله".

وكان رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة "إكس" الاجتماعية إيلون ماسك، قد حذر من سقوط مدينة أوديسا وفقدان كييف موانئها على البحر الأسود إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مع روسيا.

المصدر: نوفوستي