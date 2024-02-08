أكد تشاس فريمان، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي في مقابلة على قناة "يوتيوب" Dialogue works، أن أوكرانيا قد تخسر أوديسا في حال لم تتفاوض مع موسكو.

وقال فريمان: "بالنظر إلى إحجام أوكرانيا عن مناقشة اتفاق السلام ونية قيادتها تجنب المفاوضات ومواصلة القتال، فإن مسألة ما إذا كان بوتين سيحتاج إلى السيطرة على أوديسا تظل مفتوحة".

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وبحسب فريمان، فإن القيادة الروسية قد تأمر ببدء عملية لتحرير أوديسا، التي كانت تعتبر دائما مدينة روسية، في حال لم يوافق نظام كييف على التفاوض. وشدد على أن خسارة المدينة ستحرم أوكرانيا من الوصول إلى مياه البحر الأسود.

وأضاف المستشار السابق أيضا أن موسكو لن تسمح لحلف الناتو بالسيطرة على أوكرانيا وأنها ستسعى جاهدة بأي وسيلة لمنع مثل هذه النتيجة للنزاع.

وكانت القيادة الروسية قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، ولكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي في البلاد.

كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، والتي تبدي موسكو الاستعداد لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في هكذا حوار.

المصدر: نوفوستي