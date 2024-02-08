لا بد من سيطرة روسيا على مدينة أوديسا ومينائها والمناطق المحيطة بها. حول ذلك، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد":

يستمر ميناء أوديسا في العمل، وكذلك مرافق الموانئ الأصغر المرتبطة به في المدن المحيطة بها، مثل تشيرنومورسك.

ولأسباب إنسانية، لم تضرب القوات المسلحة الروسية محطات الموانئ الرئيسية، بما في ذلك محطات الحبوب. فمن هناك، كان من المفترض أن تأتي المساعدات للمحتاجين في إفريقيا. كانت أهداف القوات الجوية والبحرية الروسية بشكل أساسي هي مقرات أركان القوات المسلحة الأوكرانية، ومنشآت المطارات، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى العديد من مراكز التدريب الموجودة حول المدينة في معسكرات معروفة سابقا. لم تكن هناك ضربات على المدينة نفسها على الإطلاق، وقد نجمت أضرار عرضية عن العمل الأخرق للدفاع الجوي الأوكراني.

ولكن من أوديسا تغادر القوارب البحرية الأوكرانية المسيرة لمهاجمة أهداف أسطول البحر الأسود الروسي.

من وجهة نظر لوجستية، نمت أوديسا لتصبح واحدة من نقاط العبور الرئيسية لجميع المساعدات الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة، منذ العام 2022. وأوديسا نفسها ذات أهمية بالغة بالنسبة للمسار الاستراتيجي للعملية العسكرية الخاصة وما بعدها.

لكن أوديسا لا تعيش بمفردها. تشمل المنطقة الجغرافية جنوب بودوليا نيكولاييف وخيرسون وأوتشاكوف وأرياف مولدوفا وترانسنيستريا.

أوديسا، أكثر من مجرد مدينة تقع على البحر. لا يقتصر الأمر على الميناء، ومن المستحيل الحديث عن تحرير أوديسا دون السيطرة السياسية والمادية على جنوب بودوليا بأكمله.

وهذا موقع استراتيجي يوفر الوصول إلى بريدنيستروفيه ومولدوفا وحدود رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي. تظهر بالفعل تقارير غربية، بدرجات متفاوتة من الموثوقية، تتحدث عن هجوم وقائي محتمل من جانب مولدوفا على بريدنيستروفيه. الوجود المادي لروسيا على كامل ساحل البحر الأسود وشمال أومان يزيل مثل هذه التهديدات.

هناك أيضًا نقطة أيديولوجية مهمة. فتأجيج المواقف بدأ في أوديسا. هناك حُرق الناس في مجلس النقابات العمالية في مايو 2014، وأثر ذلك بشكل حاسم في مشاعر شعب دونباس.

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