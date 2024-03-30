إيلون ماسك يحذر: دون تسوية سلمية ستسقط أوديسا وتخسر أوكرانيا المزيد من الأراضي

كتب رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة "إكس" الاجتماعية إيلون ماسك، منشورا أوضح فيه رؤيته للوضع بشأن الأزمة الأوكرانية، وحذر من سقوط مدينة أوديسا وفقدان كييف موانئها على البحر الأسود.

وقال ماسك في منشور على "إكس": "أهدرت أوكرانيا بشكل مأساوي العديد من الأرواح عندما قررت أن تهاجم جيشا أكبر (الجيش الروسي) وكان لديه دفاعات عميقة وحقول ألغام ومدفعية أقوى عندما كانت أوكرانيا التي تفتقر إلى الدروع أو التفوق الجوي! كان بإمكان أي أحمق أن يتنبأ بذلك".

وأضاف: "كانت توصيتي قبل عام مضى أن تعمل أوكرانيا على ترسيخ واستخدام كل الموارد اللازمة للدفاع. وحتى في هذه الحالة، من الصعب الاحتفاظ بالأرض التي لا تحتوي على حواجز طبيعية قوية".

وأشار رجل الأعمال الأمريكي إلى أن "ليس هناك فرصة لأن تسيطر روسيا على أوكرانيا بأكملها، حيث أن المقاومة المحلية ستكون شديدة في الغرب، لكن روسيا ستكتسب بالتأكيد أراض أكثر مما تملكه اليوم. وكلما طال أمد الحرب، كلما كسبت روسيا المزيد من الأراضي حتى تصل إلى نهر دنيبر، وهو أمر يصعب تجاوزه. ومع ذلك، إذا استمرت الحرب لفترة كافية، فسوف تسقط أوديسا أيضا".

واختتم قائلا: "من وجهة نظري فإن السؤال الحقيقي المتبقي هو ما إذا كانت أوكرانيا ستفقد كل سبل الوصول إلى البحر الأسود أم لا. أوصي بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض قبل حدوث ذلك".

وفي وقت سابق، أيد ماسك تصريحات مؤسس شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة إريك برينس الذي أشار إلى ضرورة إنهاء نزاع أوكرانيا وتخلي كييف لروسيا عن القرم ودونيتسك ولوغانسك.

كما سبق أن كتب رجل الأعمال في حسابه على منصة "إكس"، معلقا على منشور يحتوي لقطة شاشة لإحدى نسخ مشروع القانون الأمريكي بشأن مخصصات الميزانية الإضافية، بما في ذلك تخصيص 65.5 مليار دولار لاحتياجات كييف: "65 مليار دولار أخرى لأوكرانيا؟ ما هي استراتيجية الانسحاب؟".

وأضاف: "أنا أدعم أوكرانيا، لكن هذه تبدو وكأنها حرب أبدية دون تقدم.. نحن ببساطة نضحي بشباب البلاد دون أي مكاسب إقليمية".

كما شدد ماسك ردا على تغريدة لأحد المستخدمين المنصة، بأنه كان ينبغي التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف قبل عام مضى، لأن وضع أوكرانيا يزداد ضعفا يوما بعد يوم.

المصدر: RT