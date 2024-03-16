ماسك يؤيد ساكس في استنفاد واشنطن احتياطياتها من الأسلحة في أوكرانيا "بغباء"

أيد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الملياردير ديفيد ساكس في أن الولايات المتحدة استنزفت احتياطياتها من الأسلحة من أجل أوكرانيا "بغباء".

إقرأ المزيد

وكتب ساكس في صفحته على منصة "إكس": "يتصرف المحافظون الجدد وكأن القدرة الأمريكية لا حدود لها ويرفضون الاعتراف بأي حلول وسط وتحديد الأولويات. ونتيجة لذلك استنزفت الولايات المتحدة بغباء احتياطياتها من الأسلحة في الحرب بالوكالة في أوكرانيا، الأمر الذي كان من الممكن منعه بسهولة. وثمن ذلك سيدفعه الحلفاء القدامى".

Yup — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2024

وفي تعليقه على هذه التغريدة كتب ماسك: "نعم".

المصدر: نوفوستي