ماسك يؤيد تصريحات مؤسس شركة "بلاك ووتر" حول ضرورة ترك القرم ودونباس لروسيا

أيد الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة إريك برينس الذي أشار إلى ضرورة إنهاء نزاع أوكرانيا وتخلّي كييف لروسيا عن القرم ودونيتسك ولوغانسك.

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وعلق ماسك في منصة "X" على تدوينة للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس نشر فيها ما ذكره مؤسس "بلاك ووتر" حول نزاع أوكرانيا: "للأسف نعم هذا صحيح".

Few people know war like Blackwater founder Erik Prince. He tells @patrickbetdavid:



"We need to bring that war to a close because all Ukraine is doing right now is destroying itself demographically. They’re chewing up the next generation of manpower that they really can’t… — David Sacks (@DavidSacks) March 2, 2024

وكان برنس قد تحدث في برنامج PBD بودكاست عن أزمة أوكرانيا قائلا: "بالنسبة لأوكرانيا.. نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب، لأن كل ما تفعله أوكرانيا الآن هو تدمير نفسها ديموغرافيا. هم يلتهمون الجيل القادم من القوى البشرية التي لا يمكنهم الآن تجديدها. ليس لديهم ما يكفي من القوى البشرية".

وأضاف: "ابنية الدفاعية الغربية وضيعة، والغرب لن يستطيع الانتصار على الدب الروسي. أود أن أقول إن السلام السيئ أفضل من أي أفكار تتخيلونها حول الحرب، ودافعو الضرائب الأمريكان لن يتحملوا مئة مليار دولار إضافية لأوكرانيا التي ينخرها الفساد".

وتابع: "جمّدوا النزاع واتركوا شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك لروسيا".

المصدر: RT