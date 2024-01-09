إيلون ماسك: الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا للتضحية بشبابها

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الثلاثاء، أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لا تؤدي إلا إلى التضحية بمزيد من الشباب الأوكراني.

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس"، معلقا على منشور يحتوي لقطة شاشة لإحدى نسخ مشروع القانون الأمريكي بشأن مخصصات الميزانية الإضافية، بما في ذلك تخصيص 65.5 مليار دولار لاحتياجات كييف: "65 مليار دولار أخرى لأوكرانيا؟ ما هي استراتيجية الانسحاب؟".

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وأضاف: "أنا أدعم أوكرانيا، لكن هذه تبدو وكأنها حرب أبدية دون تقدم..نحن ببساطة نضحي بشباب البلاد دون أي مكاسب إقليمية".

وكان بايدن قد طلب في السابق مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق الدعم المطلوب في الكونغرس، وكانت مسألة أمن الحدود حجر عثرة أمامه.

حيث قال الجمهوريون في الكونغرس إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى تغير الإدارة نهجها في حماية الحدود الأمريكية.

بالتزامن مع ذلك اعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقا لمساعدة كييف بدأت تنفد، ولهذا السبب انخفضت مساعدات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

و صرح جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي في وقت سابق، أن واشنطن لم يعد لديها الأموال الكافية لمواصلة دعم أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة تتطلب موافقة الكونغرس.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي: "وقع الرئيس على الحزمة الأخيرة التي كان لدينا تمويل لها، وكان هذا كل شيء. نحن بحاجة لموافقة الكونغرس على رصد أموال إضافية لدعم أوكرانيا".

المصدر: تاس+RT