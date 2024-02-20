إيلون ماسك: كان ينبغي التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قبل عام

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تغريدة لأحد المستخدمين، على موقع X، بأنه كان ينبغي التوصل إلى اتفاق سلام قبل عام، لأن وضع أوكرانيا يزداد ضعفا يوما بعد يوم.

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وكان المستخدم Wall Street Silver قد غرد قائلا: "لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا. لقد خسرت أوكرانيا هذه الحرب، ولا شيء سيغير هذا الوضع، فليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الرجال لإحراز النصر"، وتابع أن "60 مليار دولار لأوكرانيا لن تغيّر الحقائق. ستحتفظ روسيا بشبه جزيرة القرم وأجزاء من شرق أوكرانيا".

ورد ماسك بتغريدة جاء فيها: "نعم. إنها مجرد مسألة عدد الأشخاص الذين يموتون قبل قبول هذا الواقع.

وكان ينبغي التوصل إلى اتفاق سلام قبل عام. ومنذ ذلك الحين، مات الآلاف من الصبية هباء، وأصبح وضع أوكرانيا أضعف يوما بعد يوم".

المصدر: X