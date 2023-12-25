آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.12.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnwn
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- روسيا تؤكد تفوقها على الدول الغربية في إنتاج الأسلحة
- برلماني أوروبي يدعو زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الرد على مساعي كييف لإعلان التعبئة العامة
- المستشار السابق لزيلينسكي يدعو كييف وموسكو للاتحاد وتقديم دعوى ضد الغرب!
- "سنعاني كثيرا" .. وزير الدفاع البريطاني فزع من انتصار بوتين في أوكرانيا
- لافروف: العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا الاتحادية بشأن تشكيل النظام العالمي المستقبلي
- أوكرانيا تشكو صعوبة الحصول على الذخيرة الغربية بسبب الصراعات الأخرى في العالم
- لافروف: لا حاجة ولا مصلحة لأحد حاليا بتحويل "بريكس" لمنظمة ذات أمانة عامة
- جنرال فرنسي متقاعد يتوقع الأسوأ في ما سيواجهه الجيش الأوكراني في الشتاء القارس