زاخاروفا: الغرب يحاول زعزعة صربيا بتقنية "ميدان كييف"

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يقف وراء الاحتجاجات في بلغراد الليلة الماضية، ويسعى لزعزعة الوضع في صربيا بتقنية انقلاب ساحة "الميدان" في كييف.

وقالت: "محاولات الغرب لزعزعة الوضع في البلاد باستخدام تقنيات انقلابات الميدان في أوكرانيا، واضحة".

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وشددت زاخاروفا على أن رد الفعل الوحيد الممكن هو الالتزام الصارم بالدستور واحترام خيار الشعب الصربي الذي صوت لمصالحه الوطنية.

ونظمت المعارضة الصربية بدعم من الغرب مظاهرات تخللتها أعمال عنف واعتداءات على المباني الحكومية وسط العاصمة بلغراد على غرار ما شهدته ساحة "الميدان" في كييف عشية الانقلاب على السلطة في أوكرانيا شتاء 2014.

وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى البرلمان، وطالب أنصار كتلة "صربيا ضد العنف" المعارضة بإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز بها ائتلاف الرئيس الحالي ألكسندر فوتشيتش.

وأكد فوتشيتش أن أجهزة الأمن والشرطة تسيطر على الوضع بالكامل في البلاد، وفي خطابه العاجل إلى الأمة حثّ المواطنين على عدم القلق مشيرا إلى أن ما يحدث "ليس ثورة".

المصدر: نوفوستي