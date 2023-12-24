جنرال فرنسي متقاعد يتوقع الأسوأ في ما سيواجهه الجيش الأوكراني في الشتاء القارس

أكد الجنرال الفرنسي المتقاعد جان بول بالوميروس أن قوات كييف قد يمكنها في أحسن الأحوال الاحتفاظ بمواقعها الحالية خلال الشتاء، معتبرا أن هذا الفصل سيكون فظيعا بالنسبة لهؤلاء الجنود.

وقال بالوميروس وهو الرئيس السابق لأركان سلاح الجو الفرنسي في لقاء مع قناة "France3": "يواجه الأوكرانيون شتاء رهيبا، ولا ينبغي لنا أن نتوقع الكثير. قد يمكن للقوات الأوكرانية، في أحسن الأحوال، الاحتفاظ بمواقعها الحالية في هذا الشتاء، وهو ما سيكون أمرا فظيعا بالنسبة لهم".

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وأضاف: "وفي أحسن الأحوال، سيكونون قادرين على الدفاع عن مواقفهم الحالية. ولا ينبغي أن نتوقع حدوث المزيد، فسوف يكون ذلك بمثابة المعجزة في حد ذاتها، أو، مجرد محاولة أخرى جيدة".

ولفت بالوميروس إلى أنه على خلفية الخسائر الفادحة التي تتكبدها "تواجه كييف أيضا مهمة تجديد أفراد القوات المسلحة".

وعبّر الجنرال الفرنسي عن اعتقاده بأن البحث عن مجندين جدد أصبح أمراً أكثر صعوبة وأن الأوكرانيين سئموا هذا النزاع، وبالتالي فهم بحاجة إلى "الدعم الكامل" من الغرب.

وهنا دعا إلى زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لكييف من أجل الحفاظ على قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على القيام بعمليات عسكرية ضد روسيا. وفي الوقت الحالي، بحسب بالوميروس، فإن أوروبا "لا تفعل ما يكفي في هذا الجانب".

المصدر: تاس