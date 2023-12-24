لافروف: العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا الاتحادية بشأن تشكيل النظام العالمي المستقبلي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن دول العالم العربي ترغب بتنسيق تحركاتها مع روسيا في ما يتعلق بمسألة تشكيل نظام عالمي مستقبلي.

وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "NTV": "إن العالم العربي لا يراقبنا عن كثب فحسب، بل يعمل معنا بشكل وثيق.

وأضاف، أن الأجواء التي كانت سائدة في مراكش خلال اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، والمفاوضات التي جرت مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار واللقاء ومع الرئيس التونسي قيس سعيد أظهرت أن هذه ليست مجرد مراقبة جامدة، وإنما هي مقرونة برغبة في التعاون النشط على المستوى الثنائي بتطوير الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة، وعلى الساحة الدولية. وليس فقط للتنسيق في مسائل هامشية، وإنما في القضايا الأساسية المتعلقة بالنظام العالمي المستقبلي.

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وقد شارك الوزير لافروف الأسبوع الماضي في منتدى التعاون الروسي العربي الذي عقد في مراكش بالمغرب، ثم زار تونس حيث التقى بوزير الخارجية نبيل عمار وبالرئيس التونسي قيس سعيد.

المصدر: ريا نوفوستي